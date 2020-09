Esporte Com poucas opções, técnico do Atlético-GO teme perder jogadores Treinador disse que vai avaliar desgaste dos atletas, mas ressalta que nenhum jogador que ficar fora dos jogos. Dragão perdeu Reginaldo (lateral), Jorginho (meia) e o atacante Renato Kayzer pode ser o próximo

O Atlético-GO reagiu na Série A do Brasileiro. Obteve dois empates e duas vitórias. O técnico Vagner Mancini mudou o time, que reagiu e saiu da faixa de rebaixamento (Z4). O Dragão soma 12 pontos, mas tem desfalques, como do volante Marlon Freitas (contundido no tendão do quadril) e pode ficar sem o atacante Renato Kayzer, em negociação com o Athletico-PR. O...