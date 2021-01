Esporte Com possíveis saídas, Atlético-GO pensa em elenco para 2021 Dragão se prepara para possibilidade de perder jogadores e quer colher frutos de triagem elaborada

Com 42 pontos e numa posição relativamente tranquila em relação à primeira meta traçada pelo clube, a permanência na elite, o Atlético-GO já vislumbra planejamento para a próxima temporada. Presidente do clube, Adson Batista sabe que não terá como segurar alguns jogadores e terá de trazer substitutos a partir de fevereiro, quando termina a participação do clube na Sér...