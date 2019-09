Esporte Com planejamento e títulos, Athletico-PR atinge novo patamar no futebol nacional O sucesso atual teve início com uma forte reformulação no clube de Curitiba a partir de 1995, dias depois de ser goleado pelo rival Coritiba por 5 a 1, pelo Campeonato Paranaense

A conquista da Copa do Brasil de 2019, garantida nesta quarta-feira, consolidou o Athletico-PR em um novo patamar no futebol brasileiro. A equipe paranaense superou nos últimos anos a esfera estadual para vencer torneios internacionais e nacionais. O clube curitibano conseguiu tais feitos ao melhorar a organização e criar um planejamento vitorioso. Antes do título d...