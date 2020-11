Esporte Com placa regressiva de pontos, Atlético-GO quer melhorar desempenho Para Matheus Vargas, vencer o Goiás na próxima rodada da Série A é dar mais um passo na luta para a equipe se manter na elite nacional

Não é segredo que o principal objetivo do Atlético-GO no Brasileirão é de se manter na elite nacional. A meta inclusive ganhou até uma placa regressiva no vestiário do clube, que de certa forma serve como fator motivacional. A cada ponto conquistado, um ponto é tirado da contagem para o time rubro-negro chegar aos 45 pontos (média para permanência na Série A). A ideia...