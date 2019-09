Esporte Com pilotos goianos, Interlagos recebe 5ª etapa do Brasileiro de Turismo Nacional Oito representantes de Goiás estarão nos grids de largadas da penúltima etapa do campeonato nacional da modalidade

O autódromo de Interlagos, em São Paulo, será palco da 5ª e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo Nacional, competição. O evento será disputado neste final de semana, com corridas a partir das 10h40 no sábado (7) e 9h20 no domingo (8). Serão oito representantes de Goiás - Marcelo Perillo, Vitor Perillo, William Perillo, Pablo Alves, Edson do Vale, Weli...