Esporte Com pena de 8 meses por doping, nadador Gabriel Santos está fora de Mundial e Pan Atleta foi reprovado em exame antidoping em maio deste ano

Em um julgamento realizado em um hotel de Gwangju, cidade que é a sede do Mundial de Esportes Aquáticos, na Coreia do Sul, o brasileiro Gabriel Santos, reprovado em exame antidoping em maio, foi punido nesta sexta-feira com uma suspensão de oito meses e ficará fora da competição que está sendo realizada na Ásia. Para completar, o nadador também desfalcará a equipe do B...