Esporte Com Pedrinho expulso no 1º tempo, Corinthians é eliminado da Libertadores A queda precoce repete 2015, quando o Corinthians deu adeus à Libertadores justamente diante do time paraguaio

O Corinthians está eliminado da Copa Libertadores. Com um a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo, o time até fez um bom jogo nesta quarta-feira, venceu o Guaraní por 2 a 1, na arena em Itaquera, mas o resultado não foi suficiente para garantir vaga à terceira fase preliminar do torneio. Como perdeu por 1 a 0 a partida de ida, deu adeus por ter levado um gol em c...