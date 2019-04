Esporte Com Paulo Victor decisivo, Grêmio bate Inter nos pênaltis e conquista o Gaúcho O Grêmio também ganhou o título invicto, com 11 vitórias e seis empates. A defesa só sofreu um gol, enquanto o ataque marcou 38 vezes.

Em um jogo muito truncado, com faltas ríspidas e poucas chances de gol, o Grêmio sagrou-se campeão gaúcho de 2019 na disputa de pênaltis, em que triunfou por 3 a 2, nesta quarta-feira, na sua arena, diante de 51.003 torcedores, após empate sem gols no tempo normal, mesmo resultado do primeiro duelo, domingo, no Beira-Rio. Assim, a taça ds centésima edição do campeonato e...