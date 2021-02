Esporte Com parafusos na perna e no pé, Tiger Woods se recupera após cirurgia Tiger Woods sofreu o acidente nesta terça. Segundo a polícia de Los Angeles, o golfista americano estava sozinho quando seu veículo capotou, por volta das 7h no horário local (12h de Brasília)

Tiger Woods está consciente e em recuperação de uma cirurgia emergencial após sofrer um acidente de carro nesta teça-feira (24), segundo as últimas informações médicas divulgadas. De acordo com o médico Anish Mahajan, diretor do hospital Harbor-UCLA, para onde o golfista foi encaminhado, ele sofreu significativas lesões na perna direita e no tornozelo, e o proced...