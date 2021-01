Esporte Com pênaltis decisivos, Atlético-GO vence Fortaleza em noite de Jean Goleiro não poderá atuar na próxima partida, que é contra o São Paulo, clube que o emprestou ao Dragão. Rubro-negro soma 42 pontos no Brasileirão

O goleiro Jean roubou a cena na vitória do Atlético-GO sobre o Fortaleza, por 2 a 0, na noite deste domingo (24), no Estádio Antônio Accioly. Primeiro, defendeu com o pé a cobrança de pênalti de Juninho. Na sequência, o Dragão teve uma penalidade. Como conquistou a condição de responsável pelos pênaltis, Jean converteu o lance favorável ao time atleticano. Isso t...