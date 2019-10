Esporte Com pênalti polêmico, Liverpool bate o Leicester e mantém 100% no Inglês Com o resultado, o time do técnico Jürgen Klopp chegou aos 24 pontos, enquanto o rival continua com 14 pontos

O Liverpool conquistou a oitava vitória consecutiva no Campeonato Inglês, neste sábado (5), ao derrotar o Leicester, por 2 a 1, em Anfield, com direito a um gol polêmico de pênalti no fim do jogo. Com o resultado, o time do técnico Jürgen Klopp chegou aos 24 pontos, enquanto o rival continua com 14 pontos. O sempre regular senegalês Sadio Mané abriu o placar, aos...