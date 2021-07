Esporte Com pênalti indicado pelo VAR, Palmeiras sai na frente da Católica pela Libertadores Raphael Veiga foi quem converteu a cobrança a favor do time brasileiro, no primeiro tempo, aos 41 minutos

O Palmeiras contou com um pênalti indicado pelo VAR (árbitro de vídeo) para vencer a Universidad Católica por 1 a 0, na noite de quarta-feira (14), e sair na frente da equipe chilena nas oitavas de final da Libertadores. Em Santiago, no Chile, Raphael Veiga foi quem converteu a cobrança a favor do time brasileiro, no primeiro tempo, aos 41 minutos. Antes da penalida...