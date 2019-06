Esporte Com pênalti defendido, Suécia bate Canadá e está nas quartas de final do Mundial

A Suécia está nas quartas de final do Mundial Feminino, após derrotar, por 1 a 0, nesta segunda-feira, o Canadá, no Parque dos Príncipes, em Paris. As suecas vão tentar uma vaga nas semifinais, sábado, diante das alemãs. Em sete edições do Mundial, a Suécia esteve três vezes nas semifinais. Foi terceira colocada em 1991 e 2011, além de vice-campeã em 2003. Agora,...