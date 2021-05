Esporte Com pênalti defendido e gol de artilheiro, Atlético-GO vence o Corinthians em SP Zé Roberto fez o único gol do triunfo de 1 a 0 do Dragão, neste domingo (30), que ainda teve pênalti defendido por Fernando Miguel nas estreias das equipes no Brasileirão 2021

O Atlético-GO começou literalmente com pé direito a disputa do Brasileirão 2021. Foi com o pé direito que Zé Roberto finalizou e marcou seu 9º gol na temporada, após tabela com o meia João Paulo, e decretou a vitória do Dragão, por 1 a 0, contra o Corinthians, na abertura da competição nacional. O duelo foi disputado neste domingo (30), na Neo Química Arena e também te...