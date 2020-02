Esporte Com outra atuação ruim, Santos perde para o Ituano fora de casa Apesar da derrota, o time da Vila Belmiro lidera o Grupo A com 11 pontos. Já o time de Itu, mesmo com a vitória, está na quarta e última posição do Grupo B

O Santos voltou a jogar mal e perdeu para o Ituano por 2 a 0, neste sábado, no estádio Novelli Junior, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Foi a segunda derrota do time da Vila Belmiro sob o comando do português Jesualdo Ferreira e o segundo jogo consecutivo em que o time não marcou gols. Yago e Corrêa fizeram os gols da vitória do Ituano, ainda no primeiro tempo. ...