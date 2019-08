Esporte Com ouro de Scheffer nos 200m livre, Brasil leva mais 6 medalhas na natação País voltou a brilhar no segundo dia de disputas da natação nos Jogos Pan-Americanos de Lima

O Brasil voltou a brilhar no segundo dia de disputas da natação nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Nesta quarta-feira, os representantes do País faturaram seis medalhas, sendo uma de ouro, com Fernando Scheffer nos 200 metros livre. O Brasil conseguiu uma dobradinha na versão masculina dos 200m livre. Fernando Scheffer venceu a disputa em 1min46s68, sendo seguido por...