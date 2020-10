Esporte Com opções, Atlético-GO terá mudanças em Curitiba Equipe goiana terá dois desafios em quatro dias no Sul do País: enfrenta Coritiba pela Série A e Inter, pela Copa do Brasil

Após a derrota para o Inter (2 a 1), no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético-GO viajou no início da tarde desta quinta-feira (29) para Curitiba, onde fecha o 1º turno da Série A do Brasileiro neste sábado (30), às 19 horas, diante do Coritiba. O jogo será disputado no Estádio Couto Pereira. Depois, a equipe atleticana vai se preparar, doming...