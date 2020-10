O Atlético necessita se reabilitar na Série A do Brasileirão, domingo (11), sobre o RB Bragantino-SP, no Estádio Olímpico. Isso porque o time atleticano não vence há cinco rodadas e precisa voltar ao meio da tabela, onde pretende se manter durante a competição - a goleada para o São Paulo (3 a 0) fez o time perder posições na classificação. A expectativa é que, com mais opções à disposição, o Dragão possa retomar o caminho vitorioso e o futebol competitivo mostrado em alguns jogos, como diante de Fluminense (Série A e Copa do Brasil), Vasco, Bahia e Flamengo.

O técnico Vagner Mancini pretende utilizar o goleiro Jean e o meia Everton Felipe (emprestados pelo São Paulo, não puderam enfrentar o clube de origem), o zagueiro João Victor e o volante Edson (cumpriram suspensão). Edson é dúvida porque tem proposta do Al-Qadisyah (Arábia Saudita) e não sabe se vai permanecer no Dragão. O zagueiro Gilvan está suspenso e não jogará.

O momento exige do Atlético a reação. O Dragão vem de cinco partidas seguidas sem vitórias. Foram três empates seguidos (1 a 1 com Botafogo e 0 a 0 contra Corinthians e Fortaleza) e duas derrotas para adversários que estão brigando pelas primeiras colocações: 4 a 3 do Atlético-MG e 3 a 0 do São Paulo. Assim, em 15 pontos disputados, conquistou só três deles. À exceção do revés diante do São Paulo, em todos outros jogos o time atleticano manteve regularidade e bom futebol. No início da competição, também viveu fase difícil, após estrear com goleada sobre o Flamengo (3 a 0), pela 2ª rodada, e empatar com o Sport (1 a 1). Depois, perder para Inter (3 a 0), Goiás e Ceará (ambos por 2 a 0). Só reagiu no empate com o Fluminense (1 a 1).

A comissão técnica terá só dois dias de preparação - nesta sexta-feira (8) e no sábado (9) - para ajustar o time que buscará a reabilitação diante do RB Bragantino, adversário que pretende se firmar na faixa intermediária da competição, assim como o rubro-negro.

A partida, pela elite nacional, será inédita pela competição nacional, pois os clubes nunca jogaram pela Série A, apenas pelas séries C e B. Ano passado, houve duas partidas pela Série B e o time de Bragança Paulista goleou o Atlético, em casa (3 a 0), e empatou no Antônio Accioly (1 a 1). O Bragantino foi campeão da Série B, enquanto o rubro-negro ficou em 4º lugar.

Os dois se enfrentaram pela primeira vez em 2007, pela Série C, ano em que o time de Bragança Paulista também conquistou o título e o Dragão não obteve o acesso. No geral, há equilíbrio - são seis vitórias do adversário, cinco do Atlético e três empates.

Sobre Edson, a diretoria atleticana não se pronunciou, nesta quinta-feira (8), sobre o interesse do clube árabe pelo jogador. Se não houver novidade nesta sexta (9), Edson voltará ao time no lugar de Oliveira. “É muito mais difícil, neste momento da temporada, encontrar substitutos. Lamento que, quando a gente consegue criar um corpo, acaba por perder atletas. Eu já sabia da negociação e havia conversado com o atleta (Edson). O Adson (Batista, presidente) tem se esforçado para manter o jogador”, disse Vagner Mancini.