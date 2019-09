Esporte Com o contrato renovado, goleiro do Atlético volta às origens Gustavo chegou ao rubro-negro após o Estadual e renovou vínculo até o fim de 2021

Reserva do Atlético e com apenas um jogo oficial desde que chegou ao clube, em abril, o goleiro Gustavo celebra a volta a Salvador, onde nesta terça-feira (24) reencontrará o Vitória, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Gustavo iniciou carreira na base do Vitória e chegou à seleção brasileira sub-20 em 2013. Após deixar o time baiano, em 2017, rodou por alguns clubes...