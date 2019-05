Esporte Com novo revés, Aliança se despede do Campeonato Brasileiro Clube goiano foi derrotado pelo Taubaté por 4 a 0, no Estádio Olímpico, nesta quarta-feira (8)

O Aliança se despediu da Série A2 do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (8), no Estádio Olímpico. Sem chances de classificação, a equipe goiana cumpriu tabela na 5ª e última rodada da fase de classificação e foi goleada por 4 a 0 pelo Taubaté-SP. Os gols da partida foram anotados por Natasha, Mylena, Lucelia e Sirlayne, as três últimas marcaram no decorrer...