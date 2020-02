Esporte Com novo erro da arbitragem, São Paulo perde para o Santo André por 2 a 1 Em campo castigado por causa das chuvas horas antes do jogo, as duas equipes conseguiram se adaptar rapidamente e criaram boas jogadas

Após novo erro da arbitragem e muitas chances desperdiçadas, o São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Santo André, neste domingo (9), jogando no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, no ABC paulista. Fernandinho e Dudu Vieira marcaram para os mandantes, donos da melhor campanha do Campeonato Paulista com 12 pontos, após cinco rodadas, e líderes do Grupo B. Daniel Alves d...