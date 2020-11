Esporte Com novo contrato, Bolívar prepara Vila Nova para encarar líder da chave

O técnico Bolívar está de contrato renovado até o fim da temporada. O vínculo anterior do treinador era até o fim de novembro, mas foi atualizado devido ao novo calendário em razão da pandemia. O novo acordo já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e passou a valer desde esta quarta-feira (4).O treinador colorado vive momento muito bom no comando ...