Esporte Com novidades, Atlético-GO se prepara para jogo no Rio Dragão ainda tem dúvida na defesa antes de enfrentar o Flamengo

No dia em que completou quatro anos do título da Série B de 2016, o Atlético-GO teve um dia bastante movimentado e de novidades dentro e fora do campo, às vésperas da difícil partida que disputará neste sábado (14), diante do Flamengo, no Rio, pela 2ª rodada do returno da Série A. O jogo marca a reestreia do técnico Marcelo Cabo à frente da equipe rubro-negra, q...