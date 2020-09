Esporte Com nova comissão técnica, Vila Nova vai estrear em casa no Brasileiro de Aspirantes O Brasileirão de Aspirantes terá 16 participantes, divididos em dois grupos de oito times, cada um

Pela primeira vez, o Vila Nova disputará o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O time vilanovense será comandado pelos ex-jogadores do clube - Higo Magalhães (treinador) e Anderson Ribeiro (auxiliar) - e vai estrear diante do Fortaleza, no dia 18 de outubro, em Goiânia. Para disputar o torneio nacional, a comissão técnica usará jogadores da base e os elenco profissional q...