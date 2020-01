Esporte Com nova brincadeira, Goiás confirma acerto com chileno Ignacio Jara, de 22 anos, estava no Cobreloa e chega por empréstimo até o fim do ano. Clube postou a latitude e longitude do aeroporto de Santiago para anunciar o reforço

O Goiás anunciou mais contratação para a temporada 2020. Em tom de mistério e brincadeira, a equipe esmeraldina realizou um post no Twitter com a latitude e longitude do aeroporto internacional de Santiago, cidade que Ignacio Jara nasceu. O atacante de 22 anos chega por empréstimo até o fim do ano. O jogador se junta ao argentino Daniel ‘Keko’ Villalva, que foi...