Esporte Com nome de craque argentino, jovem do Atlético-GO quer se firmar no time principal Jogador marcou 6 gols na Copa São Paulo e, no retorno, está integrado ao time profissional do Dragão. Tio teve influência no nome do atacante

Riquelme, atacante do Atlético, tem o nome por causa da influência e sugestão de um tio, fã do craque argentino e que sugeriu o nome aos pais do jogador atleticano, no nascimento dele, em julho de 2001, em Aguiarnópolis (TO). Riquelme, o Román, estava em alta no Boca Juniors. Essa é apenas uma das histórias do goleador da base do Dragão, destaque na Copa São Paulo e...