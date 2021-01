Esporte Com Neymar titular, PSG vence Angers e dorme na liderança do Francês Com o resultado, o PSG chegou a 42 pontos e ultrapassou momentaneamente o Lyon, que recebe o Metz, amanhã, às 17h. Já o Angers, com 30 pontos, manteve a sétima colocação

O Paris Saint-Germain venceu o Angers, neste sábado (16), fora de casa, por 1 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Francês. Com o triunfo no estádio Raymond Kopa, o PSG dorme na liderança da competição. Kurzawa marcou o único gol do jogo. Com o resultado, o PSG chegou a 42 pontos e ultrapassou momentaneamente o Lyon, que recebe o Metz, amanhã, às 17h. Já o Angers, com 30...