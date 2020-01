Esporte Com Neymar decisivo, PSG supera Reims e vai à final da Copa da Liga Francesa O adversário da decisão no dia 4 de abril será o Lyon, que eliminou o Lille na terça-feira

O Paris Saint-Germain está na final da Copa da Liga Francesa. Com participação de Neymar nos três gols, o PSG superou o Reims por 3 a 0, no estádio Auguste Delaune, nesta quarta-feira, e vai brigar para conquistar o nono título na última edição da história da competição. O adversário da decisão no dia 4 de abril será o Lyon, que eliminou o Lille na terça-feira. Calejad...