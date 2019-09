Esporte Com Neymar, Brasil tem 10 jogadores concorrendo à seleção do ano da Fifa Fifa anunciou 55 jogadores de 21 nacionalidades diferentes na concorrência para a seleção do ano

Um dia depois de anunciar as candidatas à primeira seleção do ano no futebol feminino, a Fifa revelou nesta quinta-feira (5) os 55 nomes que concorrem para entrar no FIFA FIFPro Men's World11 2019, o time da temporada da entidade máxima do futebol em parceria com a FIFPro, que representa os jogadores em nível mundial. Na lista aparecem 10 do Brasil, o país com mais r...