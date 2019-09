Esporte Com Ney Franco, chamado para acudir, Goiás inicia briga por vaga na final da Copa Verde Antes nas mãos de auxiliar, Goiás coloca Ney Franco e mais jogadores do time principal no torneio

Após um início de semana tenso, o Goiás vai entrar em campo nesta quarta-feira (18), às 19 horas, na Serrinha, contra o Cuiabá, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde, para tentar dar resposta imediata dentro de campo para a torcida. As atuações fracas tecnicamente nos primeiros quatro jogos do torneio forçaram uma mudança no comando técnico da equipe que disputa a c...