Esporte Com muitos reservas, Flamengo bate Boavista de virada e ganha a Taça Guanabara Com a vitória na Taça Guanabara, rubro-negro já está classificado para a decisão do torneio estadual

Jorge Jesus decidiu escalar uma formação praticamente reserva na final da Taça Guanabara e, também por esse motivo, o Flamengo sofreu muito para derrotar o Boavista, no Maracanã. Seja como for, o que importa para a torcida rubro-negra é que a equipe venceu por 2 a 1, de virada, e levantou seu segundo troféu em 2020 - o primeiro foi o da Supercopa do Brasil, ganho no d...