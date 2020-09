Esporte Com muitas alterações, Atlético-GO muda postura e busca empate contra Flu Vágner Mancini mexe no time e vê Dragão buscar empate no Maracanã

O Atlético-GO e o técnico Vagner Mancini viajaram ao Rio, pressionados, para enfrentar o Fluminense, favorito à vitória no Maracanã. O Dragão teria de dar uma resposta às críticas, aos problemas internos e à necessidade de se reabilitar na Série A do Brasileiro na noite de quarta-feira (2). O treinador prometeu mudar o time com expectativa de uma mudança de atitude. F...