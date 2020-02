Esporte Com muita dificuldade, Liverpool bate lanterna e fica mais perto do título inglês

O Liverpool conseguiu neste sábado o resultado que esperava, mas não do jeito que esperava. O líder disparado do Campeonato Inglês confirmou seu enorme favoritismo ao vencer fora de casa o Norwich City, mas o lanterna da competição deu muito trabalho ao poderoso adversário e acabou caindo por 1 a 0 com um gol marcado na reta final da partida. Agora o Liverpool ostent...