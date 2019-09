Esporte Com mudanças, seleção masculina de vôlei vence a 2ª no Sul-Americano Os comandados do técnico Renan Dal Zotto derrotou a Colômbia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/10 e 25/17), no Ginásio Olímpico da Universidade de La Frontera

Com mudanças na equipe titular, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu mais uma no Sul-Americano, que está sendo disputado em Temuco, no Chile. Na noite desta quarta-feira, os comandados do técnico Renan Dal Zotto derrotou a Colômbia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/10 e 25/17), no Ginásio Olímpico da Universidade de La Frontera. Praticamente classificad...