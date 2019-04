Esporte Com mudança no gol, Claudinei Oliveira trabalha Goiás para estreia contra o Fluminense Sidão perde vaga no time titular; treinador alimenta dúvidas nos três setores do campo

Diferentemente do que era esperado, o técnico Claudinei Oliveira pode não fazer muitas alterações no time que vai estrear no Brasileirão, contra o Fluminense, neste domingo (28), no Maracanã. O time deve ser praticamente o mesmo que perdeu o segundo jogo da final do Campeonato Goiano, para o Atlético, por 1 a 0. A única mudança certa é no gol. Sidão per...