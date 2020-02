Esporte Com Mike, Goiás tem ‘time de atacantes’ à disposição Técnico Ney Franco tem 11 opções para escalar setor de ataque, que ainda não deslanchou em 2020

O técnico do Goiás, Ney Franco, ganhou mais uma opção para poder escalar o ataque alviverde. Ex-Atlético-GO, Mike foi apresentado e está à disposição para disputar o clássico, domingo, diante do ex-clube. O atacante terá de lidar com a concorrência no setor, que tem dez opções entre jogadores que atuam mais pelos lados e como centroavantes. Mike corre contra o tempo ...