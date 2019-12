Esporte Com meta de ir à final, Aparecidense apronta seu elenco Camaleão contrata jogadores com passagens por clubes da capital e tem desejo de voltar a decidir o título

A Aparecidense vai apresentar seu elenco para início da pré-temporada na próxima segunda-feira (16). A diretoria do Camaleão contratou o técnico João Paulo Sanches e já acertou com 28 jogadores para começar a trabalhar. O clube ainda negocia com dois atacantes. Um deles é Aleílson, que defendeu o Camaleão nas três últimas temporadas. O outro ainda é tratado com sigilo, m...