Esporte Com Messi, Scaloni anuncia 1ª lista da Argentina para jogos pelas Eliminatórias Sem qualquer problema de lesão ou suspensão, o treinador convocou 23 jogadores e nenhum atua no futebol argentino

O técnico Lionel Scaloni anunciou nesta terça-feira (10) a primeira lista, só com jogadores que atuam fora do país, da seleção da Argentina para os dois primeiros jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. Sem qualquer problema de lesão ou suspensão, o treinador convocou 23 jogadores, entre eles Lionel Messi, do Barcelona, e Sergio Agüero, d...