Esporte Com Messi de penteado novo e sem barba, Barcelona goleia o Mallorca por 4 a 0 Craque se destacou na goleada com um gol e duas assistências

Com Lionel Messi de penteado novo e sem barba, mas com a mesma habilidade, o Barcelona não teve dificuldades para golear o Mallorca, por 4 a 0, neste sábado, em duelo válido pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol, a primeira após a pandemia do coronavírus. Com o resultado, a equipe catalã chega aos 61 pontos e mantém a liderança da competição, pois abre cinco de va...