Esporte Com menor pressão, Ney Franco vê duelo com Vasco como bom termômetro Treinador esmeraldino acredita que equipe está em evolução e confronto com Vasco pela Copa do Brasil será bom parâmetro para sequência da temporada

O ambiente do Goiás melhorou muito após a classificação sobre o Santo André, pela Copa do Brasil, na última semana. O técnico Ney Franco não escondeu que a classificação aliviou a pressão que pairava sobre o clube. Agora, o desafio do time esmeraldino é mostrar que a boa atuação contra a equipe paulista não foi por acaso. O técnico Ney Franco vai repetir a escalação u...