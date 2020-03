Esporte Com meningite, filha do goleiro Tadeu segue internada Jogador do Goiás, assim como o elenco do clube, foi liberado das atividades para entrar em isolamento social. Em meio à pandemia, atleta também lida com problema de saúde de Isabela, de oito meses

Em meio ao período de isolamento social por causa do coronavírus, o goleiro do Goiás, Tadeu, ainda lida com o problema de saúde da filha Isabela, de oito meses, que segue internada no hospital. Segundo o presidente do clube, Marcelo Almeida, ela segue internada e chegou a ir para a UTI, mas já saiu após apresentar melhora do quadro de meningite viral. “Está evolui...