Esporte Com Medina e Filipinho, Brasil terá cinco surfistas nas oitavas em Saquarema A tendência é que a etapa continue neste sábado. O primeiro confronto das oitavas vai ter o brasileiro Filipe Toledo contra, o 11 vezes campeão mundial, Kelly Slater

O surfe brasileiro terá cinco representantes nas oitavas de final da etapa do Rio do Circuito Mundial. Nesta sexta-feira (21), em Saquarema, Gabriel Medina, Filipe Toledo, Michael Rodrigues, Jessé Mendes e Deivid Silva foram os representantes que permaneceram na briga pelo título. Na última bateria do dia, Medina conseguiu notas 5,67 e 7,33 logo no começo da disputa,...