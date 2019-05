Esporte Com Marta, Formiga e Andressa Alves, seleção brasileira é convocada para Copa do Mundo Técnico da seleção feminina, Vadão, convocou a equipe nesta quinta-feira (16). Brasil se prepara para disputa o oitavo Mundial

A seleção brasileira feminina foi convocada, nesta quinta-feira (16), para disputa da Copa do Mundo da França. Como esperado, as atacantes Marta, Cristiane, Andressa Alves e meia Formiga vão disputa o Mundial. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Austrália, Jamaica e Itália. A seleção brasileira vai fazer sua preparação em Portimão, em Portugal. A delegação desembarca...