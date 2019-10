Esporte Com Marta e Rafaelle na lista, Pia Sundhage convoca seleção feminina para últimos jogos do ano Torneio internacional na China vai de 4 a 12 de novembro; veja quais são as convocadas

A técnica Pia Sundhage anunciou nesta quinta-feira a convocação da seleção brasileira para a disputa de um torneio internacional na China na última Data Fifa, que vai de 4 a 12 de novembro, e apresentou uma relação com novidades, como as defensoras Tayla, do Benfica, e Rafaelle, que está no futebol chinês, e a meia Andressinha, que atua nos Estados Unidos. Além disso, M...