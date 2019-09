Esporte Com Marta e Formiga, Pia Sundhage chama seleção feminina para amistosos da Europa Marta estava na primeira lista da técnica sueca, mas foi cortada por lesão dos amistosos no Pacaembu

Com as presenças de Marta e Formiga, duas das principais e mais experientes jogadoras do País, a técnica sueca Pia Sundhage anunciou nesta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista das 23 jogadoras convocadas para dois amistosos da seleção brasileira feminina na Europa em outubro. No dia 5, a rival será a Inglaterra, no estádio Riverside, em Middlesbrough, n...