Esporte Com maratona à vista, Fifa propõe 5 substituições por time na retomada do futebol Proposta está sujeita à aprovação da International Board, órgão que faz a gestão das regras do esporte. Sugestão é de que duas alterações nas equipes sejam realizadas no intervalo

A Fifa está estudando maneiras de ajudar os clubes dentro de campo quando o futebol voltar às suas atividades depois da pandemia do novo coronavírus. A entidade propôs uma mudança temporária na regra das substituições para lidar com a provável maratona de jogos. A sugestão é que cada equipe possa fazer cinco trocas por partida, sendo duas no intervalo, em vez das tradicionais t...