Esporte Com manga da camisa, Goiás diz a artilheiro do Carioca: 'só vem' Alef Manga disputou o Carioca pelo Volta Redonda e foi eliminado na semifinal neste sábado (8) pelo Flamengo

Alef Manga deve estar de malas prontas para Goiânia após a eliminação do Volta Redonda do Campeonato Carioca na noite deste sábado (8) pelo Flamengo. O atacante, autor de nove gols na competição estadual, deve assinar com o Goiás na Série B. O clube alviverde ainda não anunciou a contratação, mas publicou, em sua conta no Twitter, fotos da camisa 11 e de uma manga da c...