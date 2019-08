Esporte Com mais uma derrota na Série A, jejum vira preocupação para os jogadores do Goiás Com derrota para o Vasco, no Serra Dourada, clube esmeraldino chega a 6 jogos sem vencer no Brasileiro

O Goiás ainda não sabe o que é vencer após a pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa América e os jogadores falam em momento “de desespero” e de “sinal amarelo”. Neste domingo (11), no Estádio Serra Dourada, o alviverde caiu diante do Vasco, com derrota por 1 a 0, pela 14ª rodada da Série A. Depois da retomada da competição, o clube tem quatro derrotas (duas delas por...