Esporte Com mais um gol de Neymar, PSG bate Angers por 4 a 0 e garante a ponta do Francês O PSG soma 21 pontos na liderança da competição e abriu vantagem sobre o adversário, que contabiliza 16 e também estava na luta direta pela ponta

O Paris Saint-Germain conquistou a sétima vitória em nove jogos no Campeonato Francês, neste sábado, ao golear o Angers por 4 a 0, no estádio Parque dos Príncipes, na capital francesa. Neymar, mais uma vez, fez um dos gols no fim da partida. O PSG soma 21 pontos na liderança da competição e abriu vantagem sobre o adversário, que contabiliza 16 e também estava na luta d...