Esporte Com mais rodadas do que o calendário prevê, Goianão usará datas de Eliminatórias

Outra novidade é referente ao número de datas. A CBF reservou 16 datas para que os Estaduais sejam disputados. A FGF disse que usará duas datas disponíveis em março para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo para colocar partidas do Campeonato Goiano. “Nós, clubes do interior, não temos calendário como os times de Goiânia. Por mim, jogaríamos até mais vezes, pe...